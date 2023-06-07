Політика

Кількість російських військових у Білорусі значно знизилась

7 Червня 2023 19:11
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росія, білорусь

Кількість російських військових, які знаходяться на території Білорусі, і залучені переважно до процесу підготовки на полігонах, зменшилась до приблизно тисячі осіб.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Створення необхідного (наступального) угруповання, яке б могло перебувати на території Білорусі для здійснення вторгнення в Україну, на даний момент не фіксується.

Російські військові, які знаходяться на території Білорусі, залучені переважно до навчань або ж піготовки на полігонах .

За нашими даними, їхня кількість там зараз становить не більше 1000, і це значно менше, ніж було на початку цього року, коли кількість російських військових у Білорусі могла досягати 10-11 тисяч, у подальшому вона зменшилася до 2,5 тисячі, а зараз – до однієї тисячі”, – повідомив Демченко.

Водночас, за словами Демченка, не можна виключати, що в подальшому Росія може перекинути чергові підрозділи своїх військ, але, як правило, їх також задіюватимуть до підготовки на білоруських полігонах.

Речник ДПСУ наголосив, що за ситуацією в Білорусі активно стежать підрозділи української розвідки, оскільки РБ продовжує підтримувати Росію у війні проти України.


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