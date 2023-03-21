Керівництво НАТО вважає, що головна ціль наступу ЗСУ — пробити коридор до Криму

У керівництві НАТО вважають, що головною ціллю очікуваного наступу Збройних Сил України буде пробиття коридору до Криму.

Про це повідомило видання Bild із посиланням на одного з керівників Альянсу.

За словами чиновника, провідні аналітики НАТО припускають, що очікується критичне півріччя війни РФ проти України, а вже в травні західні озброєння будуть використані для витіснення росіян з півдня та сходу України.

“Підготовка, матеріали, логістика та знання секретних служб, партнери зараз роблять все для проведення успішного контрнаступу. Ми готуємося до весняного чи літнього наступу. Майбутні шість місяців стануть ключовим періодом”, — сказав представник Альянсу.

Він зазначив, що окупанти “справедливо припускають”, що основні удари ЗСУ відбуватимуться у Луганській та Запорізькій областях, а ціллю наступу на південному сході буде прорив сухопутного мосту до Криму.

Один із керівників НАТО наголосив, що він не коментуватиме деталі майбутніх операцій ЗСУ.

“Москва наразі не готова збільшувати кількість своїх екіпажів або бойових літаків, дислокованих в Україні. Українська ППО сьогодні набагато сильніша, ніж була на початку війни”, — сказав він.

Коментуючи можливий наступ ЗСУ на Крим, він заявив, що Україна має право повернути собі всю свою територію.