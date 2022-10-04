Кадровими змінами Путін намагається перекласти провину за провали на Харківщині, – ISW

Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за нещодавні та майбутні невдачі російських військових в Харківській області, використовуючи кадрові зміни в Міноборони РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Західному військовому окрузі Міноборони РФ призначено нового командувача – генерал-лейтенант Роман Бердніков замінив на цій посаді Олександра Журавльова.

Як оцінював ISW, підрозділи Західного військового округу протягом останніх кількох місяців переважно діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно вже деякий час, а Путін за два тижні змінив двох командувачів “західного угруповання військ”.

Зазначається, що можливо, Путін намагається переспрямувати гнів через втрати в Харківській області та Лимані, що зростає, призначивши нову особу на керівну посаду ЗВО. Це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу (ЦВО), від критики за нещодавні російські невдачі навколо Лимана. Путін може спробувати перекласти на Берднікова провину за майбутні російські втрати – в Харківській та, можливо, Луганській областях.