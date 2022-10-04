Політика

Кадровими змінами Путін намагається перекласти провину за провали на Харківщині, – ISW

4 Жовтня 2022 07:16
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війна, путін

Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за нещодавні та майбутні невдачі російських військових в Харківській області, використовуючи кадрові зміни в Міноборони РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Західному військовому окрузі Міноборони РФ призначено нового командувача – генерал-лейтенант Роман Бердніков замінив на цій посаді Олександра Журавльова.

Як оцінював ISW, підрозділи Західного військового округу протягом останніх кількох місяців переважно діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно вже деякий час, а Путін за два тижні змінив двох командувачів “західного угруповання військ”.

Зазначається, що можливо, Путін намагається переспрямувати гнів через втрати в Харківській області та Лимані, що зростає, призначивши нову особу на керівну посаду ЗВО. Це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу (ЦВО), від критики за нещодавні російські невдачі навколо Лимана. Путін може спробувати перекласти на Берднікова провину за майбутні російські втрати – в Харківській та, можливо, Луганській областях.


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Думки

Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
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