Лідерка AfD обіцяє відновити “Північний потік” і закрити кордони

Правопопулістська “Альтернатива для Німеччини” (AfD) офіційно висунула свого лідера Аліс Вайдель кандидатом на посаду канцлера. Партійна конференція в Різі (Саксонія) одноголосно і під бурхливі оплески проголосувала за те, щоб 45-річна лідерка очолила передвиборчу кампанію, передає ntv. Вайдель заявила близько 600 делегатам, багато з яких розмахували німецькими прапорами, що AfD потрібна для того, щоб зробити Німеччину «знову сильною, багатою і безпечною».

Голоси не були підраховані. Вайдель було обрано шляхом аккламації – делегати піднялися зі своїх місць на знак схвалення. У супроводі світлового шоу, гучної музики і вітальних вигуків Вайдель піднялася на сцену, змалював похмуру картину ситуації в Німеччині і перерахував позиції AfD у виборчій кампанії.

«Ми повернемо «Північний потік» в експлуатацію», – вигукнула вона під оплески про газопровід з Росії. Вона звинуватила ХДС/ХСС у копіюванні передвиборчої програми AfD і очорнила ХДС як «партію обманщиків», яку потрібно наздогнати. Її лозунг про те, що уряд за її участі «знесе всі вітряки», викликав бурхливі оплески. «Геть ці вітряки ганьби». Вайдель також оголосила, що уряд AfD «звичайно ж, поверне до роботи діючі атомні електростанції». Вона закликала продовжити час роботи вугільних електростанцій.

Вайдель також припустила перспективу скорочення наукової свободи. «Сказати, що ми зробимо, коли будемо біля керма? Ми закриємо всі гендерні дослідження і виженемо всіх цих професорів», – заявила кандидат у канцлери від AfD, чия партія частково класифікується Відомством із захисту конституції як правоекстремістська. Вона поскаржилася, що університети в Німеччині перетворюються на «кузні кадрів для гомосексуалістів».

Однак AfD не має шансів на участь в уряді, оскільки жодна інша партія не хоче створювати з нею коаліцію.

Основна увага у промові Вайдель була зосереджена на міграційній політиці. За її словами, в перші 100 днів перебування в уряді AfD «повністю закриє кордони і не прийматиме тих, хто в’їжджає в країну нелегально і без документів». Це буде «дуже чіткий сигнал для всього світу»: «Кордони Німеччини закриті». Вайдель також заявила, що Німеччина вийде зі спільної системи надання притулку ЄС, якщо AfD буде в уряді. Вона назвала антиімміграційні уряди Угорщини та Нідерландів прикладом для наслідування.

Вайдель прямо не відмежувалася від терміну «реміграція». За даними Федерального агентства з громадянської освіти, цей термін «все частіше використовується правими популістськими і ультраправими акторами» протягом декількох років як евфемізм для масового вигнання людей з міграційним минулим. «Реміграція» була визнана “поганим словом 2023 року” в Німеччині.

Вайдель звинуватила людей з міграційним минулим у злочинності в німецьких містах. «Хто вандалізує наші міські центри?» – запитала вона, – “Хто демонструє свою зневагу до нашої країни, яка повинна пропонувати їм захист?”. AfD хоче «переломити ситуацію».

Американський мільярдер Ілон Маск підключився до прямої трансляції партійної конференції на своїй платформі X, ще раз допомігши AfD досягти величезного міжнародного охоплення.

Партійна конференція розпочалася із запізненням більш ніж на дві години. Через численні блокування під’їзних шляхів учасниками контрдемонстрацій прибуття багатьох із 600 делегатів затримувалося. Дводенний з’їзд мав розпочатися о 10 ранку, але розпочався лише через чверть години після 12 дня. Організатори протестів говорили про 12 000 учасників, поліція – про 10 000. Кілька тисяч опонентів AfD зібралися перед залою. Неодноразово лунали вигуки на адресу прибулих учасників партійної конференції, наприклад, «Вся Німеччина ненавидить AfD».

Згідно з їхніми власними заявами, деякі члени федерального виконавчого комітету прибули на захід автобусом під супроводом поліції без жодних проблем. Інші представники AfD зазнали великих затримок через те, що застрягли в пробках через блокування. За її словами, автомобіль Вайдель також був затриманий демонстрантами. Лідер партії Тіно Хрупалла описав поїздку як більш ніж «важку».

З точки зору змісту, дводенна партійна конференція буде присвячена передвиборчій програмі AfD на виборах до Бундестагу. Проект програми вже доступний. Він включає вимоги виходу з ЄС, євро та Паризької кліматичної угоди. Однак кілька пунктів все ще залишаються суперечливими. Існують численні поправки, наприклад, у сфері зовнішньої, енергетичної, міграційної та сімейної політики, які будуть обговорюватися і голосуватися в Різі.

Один із суперечливих пунктів порядку денного також стосується нового покоління AfD: керівництво AfD хоче замінити молодіжну організацію «Молодіжна альтернатива» (JA), яку Управління з питань захисту конституції класифікує як «безпечний екстремістський рух», новою організацією під назвою «Патріотична молодь», яка тісніше пов’язана з партією.

За словами керівництва AfD, воно сподівається, що ця реформа дозволить йому вживати більше заходів, наприклад, у випадках неправомірної поведінки. Експерти також вважають, що Молодь AfD була б краще захищена від заборони, якби перестала бути незалежною організацією.