Суспільство

У Страсбурзі зіткнулися два трамваї, щонайменше 20 осіб постраждало
11 Січня 2025 18:18
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Аварія сталася в суботу вдень у центрі Страсбурга / Фото Le Parisien
Аварія сталася в суботу вдень у центрі Страсбурга / Фото Le Parisien

Унаслідок аварії за участю двох трамваїв у Страсбурзі «20 осіб дістали відносні травми», повідомила префектура Бас-Рін у суботу вдень.

За даними префектури, на яку посилається Le Parisien, два трамваї зіткнулися в тунелі, що веде до зупинки міського вокзалу. За попередньою оцінкою, 20 осіб перебувають у стані відносної небезпеки», – сказав представник префектури, додавши, що обставин аварії поки не встановлено.

Пожежники Страсбурга самі повідомили про «нещасний випадок із трамваєм на зупинці Gare centrale у Страсбурзі». Вони також закликали людей уникати «районів Place des Halles, Gare і Boulevard du Président-Wilson», а також полегшити доступ до району для екстрених служб.


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