У Страсбурзі зіткнулися два трамваї, щонайменше 20 осіб постраждало

Унаслідок аварії за участю двох трамваїв у Страсбурзі «20 осіб дістали відносні травми», повідомила префектура Бас-Рін у суботу вдень.

За даними префектури, на яку посилається Le Parisien, два трамваї зіткнулися в тунелі, що веде до зупинки міського вокзалу. За попередньою оцінкою, 20 осіб перебувають у стані відносної небезпеки», – сказав представник префектури, додавши, що обставин аварії поки не встановлено.

🇫🇷⚡- BREAKING: Two trains collide in Strasbourg, France. 30+ injured. pic.twitter.com/B1VYitON3z — Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) January 11, 2025

Пожежники Страсбурга самі повідомили про «нещасний випадок із трамваєм на зупинці Gare centrale у Страсбурзі». Вони також закликали людей уникати «районів Place des Halles, Gare і Boulevard du Président-Wilson», а також полегшити доступ до району для екстрених служб.