Політика

ISW: “Вагнер” перестає бути важливою силою на фронті

10 Лютого 2023 07:03
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війна, вагнер

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив 9 лютого, що його компанія повністю припинила вербування ув’язнених. Пригожин також заявив, що перед тими, хто зараз працює на “Вагнера”, виконуються “всі зобов’язання”.

Аналітики ISW вважають, швидше за все, ПВК “Вагнер” продовжить вербувати людей у в’язницях, хоча й буде робити це в набагато менших обсягах.

За останні кілька місяців інститут відзначав сповільнення темпів вербування “Вагнером” ув’язнених, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що скорочення чисельності російських в’язнів стабілізувалося в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

“Це явище узгоджується із загальною тенденцією повільної заміни “вагнерівців” на регулярні російські війська в районі Бахмута. Це вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, потроху відмовляється від опори на “Вагнера”, а, отже, і від використання в’язнів у ролі “гарматного м’яса””, – підсумували в інституті.

Основні висновки ISW за 9 лютого:

  • Євген Пригожин заявив, що ПВК “Вагнер” повністю припинила вербування в’язнів.
  • Кремль продовжує здійснювати заходи з поступової підготовки російської оборонно-промислової бази до затяжної війни в Україні.
  • Відомий російський блогер, пов’язаний з “Вагнером”, закликав до відставки міністра оборони Росії Сергія Шойгу через скандал із закупівлею російської військової форми.
  • Кремль продовжує демонструвати, що не бажає стримувати розкольницьку риторику з боку ультранаціоналістичних діячів.
  • Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватово-Кремінна.
  • Окупанти провели обмежені наземні атаки на заході Донецької області та в районі Авдіївки-Донецька, а також продовжили наступальні операції навколо Бахмута.
  • Російські війська провели обмежену наземну атаку в Запорізькій області.
  • Російські джерела стверджують, що російські військові інтегрували військове формування “ДНР” до складу Збройних сил Росії.
  • Російські джерела повідомили, що російська влада затримала українську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася вбити окупаційних чиновників.

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ISW: “Вагнер” перестає бути важливою силою на фронті
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