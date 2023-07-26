Іран залишається головною військовою опорою Росії, –  Держдеп

У Держдепі Штатів переконані, що військове партнерство між Росією та Іраном поглиблюється.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу в Вашингтоні.

“Іран залишається головною військовою опорою Росії.

“Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників”, – зазначилв Пател.

У цьому контексті Пател нагадав, що сили РФ застосовували іранські дрони для ударів по Києву, щоби тероризувати українське населення.

“Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися”, – підкреслив Пател.

Розвідка США прогнозує, що поява в Росії заводу з виробництва дронів-камікадзе Shahed матиме значний негативний вплив на війну в Україні.