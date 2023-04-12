Політика

Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм, хоче придбати ракетне паливо – Politico

12 Квітня 2023 14:51
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іран, росія, китай

Анонімні дипломатичні джерела, на які посилається видання Politico, кажуть, що Іран нібито веде таємні переговори з Росією та Китаєм щодо придбання палива для балістичних ракет. Співрозмовники видання припускають, що у разі укладання угоди іранські ракети можуть бути використані Росією проти України.

За даними джерел, Тегеран провів паралельні переговори з посадовцями і підконтрольними урядам організаціями обох країн, зокрема з російським державним виробником хімікатів ФКП “Анозит”.

Іран начебто обговорював придбання “великої кількості” перхлорату амонію, який є основним інгредієнтом твердого палива для ракет. Це є порушенням санкцій ООН, зазначають журналісти.

За словами дипломатів, ознайомлених з цим питанням, якщо Іран отримає необхідне, деякі з іранських ракет можуть бути використані у війні проти України.

що це Саджад Ахадзаде – іранський дипломат, який є “радником з питань технологій” Тегерана в Китаї та в регіоні в цілому. Які саме китайські компанії беруть участь у переговорах, невідомо, так само як і невідома кількість перхлорату амонію, який хоче придбати Іран.

Проте, на думку дипломатів, цієї “невідомої” кількості вистачить для того, аби створити тисячі ракет, в тому числі Zolfaghar, яка має дальність польоту 700 км і використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході в останні роки.


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