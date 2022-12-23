Іран розширює постачання зброї до РФ, хоч і намагається це приховати — очільник Моссаду

Очільник Моссаду Давид Барнеа — розвідувального управління Ізраїлю — заявив, що Іран розширює постачання передової зброї до росії.

Про це повідомляє Times of Israel.

Свою заяву Барнеа зробив на заході для співробітників розвідувального управління, що відбувся в резиденції президента у Єрусалимі.

«Ми все ще попереджаємо про майбутні наміри Ірану, які вони намагаються тримати в таємниці: про поглиблення та нарощування постачань передової зброї до росії», — сказав Барнеа.

Також він попередив про те, що Іран має наміри розширити свою програму збагачення урану та посилити вплив на дружні мусульманські країни в регіоні. Барнеа назвав іранський режим нахабним.

«Одна рука посилає іранських дипломатів до Відня для переговорів, інша рука посилає іранських терористів вбивати невинних по всьому світу лише тому, що вони ізраїльтяни або євреї», — зазначив директор Моссаду. І додав, що ізраїльська розвідка не допустить, щоб в Ірану була ядерна зброя.