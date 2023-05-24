Політика

ГУР: Путін і Пригожин очолюють список людей, яких хочуть ліквідувати українські спецслужби

24 Травня 2023 20:40
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війна, розвідка

Російський диктатор Володимир Путін перший у списку людей, яких хоче ліквідувати Україна. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Welt.

За словами генерал-майора, окрім остраху бути вбитим українцями, Путін боїться свого оточення.

“Путін бачить, що ми все ближче і ближче до нього наближаємося, але ще він боїться бути вбитим своїми”, – зазначив Скібіцький.

Розвідник також вказав, що Україна “намагається вбити” ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина.

На запитання про те, хто перший у списку тих, кого хоче ліквідувати Україна, представник ГУР відповів: “Путін”.

“Тому що він координує і вирішує, що відбувається. Але зрештою кожному доведеться відповісти за свої дії. Начальник генштабу Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу спланували атаку (на територію України) і тепер не можуть повернутися назад”, – пояснив генерал-майор.

Скібіцький додав, що в списку є й глава Чечні Рамзан Кадиров, командувач російським вторгненням Сергій Суровікін, російські командири, які заходили в Україну, та ті, хто виробляє і фінансує для РФ зброю.


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