ГУР: Путін і Пригожин очолюють список людей, яких хочуть ліквідувати українські спецслужби

Російський диктатор Володимир Путін перший у списку людей, яких хоче ліквідувати Україна. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Welt.

За словами генерал-майора, окрім остраху бути вбитим українцями, Путін боїться свого оточення.

“Путін бачить, що ми все ближче і ближче до нього наближаємося, але ще він боїться бути вбитим своїми”, – зазначив Скібіцький.

Розвідник також вказав, що Україна “намагається вбити” ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина.

На запитання про те, хто перший у списку тих, кого хоче ліквідувати Україна, представник ГУР відповів: “Путін”.

“Тому що він координує і вирішує, що відбувається. Але зрештою кожному доведеться відповісти за свої дії. Начальник генштабу Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу спланували атаку (на територію України) і тепер не можуть повернутися назад”, – пояснив генерал-майор.

Скібіцький додав, що в списку є й глава Чечні Рамзан Кадиров, командувач російським вторгненням Сергій Суровікін, російські командири, які заходили в Україну, та ті, хто виробляє і фінансує для РФ зброю.