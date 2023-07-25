ГУР опублікувало секретну доповідь для Кремля про те, як РФ зривала зернову угоду

Головне управління розвідки опублікувало закриту доповідь для вищого воєнно-політичного керівництва Росії, де звітували про перешкоджання дії зернової угоди.

Загалом, текст документу присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Згідно доповіді, так званий “спільний координаційний центр” бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах зернової угоди.

Зокрема в документі йдеться: “Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій буле обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби”.

Заходи зі зриву Зернової угоди були розбиті на декілька етапів.

На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в ЗУ з 29.10.22 по 03.11.22.

Згідно документу, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді.

Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Це дозволило росіянам “ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тон вантажів”.

Росіяни звітують, що “найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тон припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023).

Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: “Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми “Зерно з України” із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях”.

У підсумку автори доповіді повідомляють: “Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни”.

У ГУР вважають, що в разі продовження Зернової угоди, росіяни використовуватимуть весь накопичений “досвід” для ефективного зриву домовленостей.

В українському відомстві вважають, що документ свідчить, що всі дії по зриву Зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану, а цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації.