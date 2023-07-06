HRW закликала Україну і Росію зупинити використання касетних бомб. В ОП відреагували

Правозахисна організація Human Rights Watch 6 липня закликала і Росію, і Україну припинити використання касетних боєприпасів, а США – не надавати таку зброю Києву.

HRW заявила, що як російські, так і українські сили використовували касетні боєприпаси, через які гинули українські цивільні.

Заява пролунала на тлі повідомлень про те, що США розглядають відправку Україні касетних боєприпасів.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував правозахисників, заявивши, що вони намагаються зірвати постачання зброї Україні таким чином.

«Лише вдумайтесь: абсолютно божевільні російські головорізи вторгаються в Україну, розв’язуючи жорстоку війну геноцидного типу, вбиваючи цивільне населення, влаштовуючи публічні страти, ґвалтуючи жінок, викрадаючи дітей, атакуючи великі міста крилатими ракетами… Водночас поруч стоїть «правозахисна організація» із записником і звинувачує… український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе за підсумками міжнародних конвенцій 2005 року і Будапештського меморандуму», – написав Подоляк у твіттері.

«Виявляється, це «погані українці» використовують зброю, яку використовувати не повинні, стоячи у своїх містах, а не ночуючи в чистому полі. Більше того, «правозахисники» розв’язують агресивну лобістську кампанію… ні, не з виключення Росії з ООН – зі зриву надання зброї Україні. Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури у різні глобальні «офіси» остаточно знищила моральні імперативи?», – додав він.