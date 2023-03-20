Голови МЗС ЄС сьогодні підпишуть план постачання боєприпасів для України, – журналіст

У понеділок, 20 березня, міністри закордонних справ країн Європейського союзу підпишуть план постачання боєприпасів для України.

Про це повідомляє журналіст “Радіо Свободи” Рікард Йозвяк у Twitter.

“Міністри закордонних справ ЄС мають підписати план постачання боєприпасів для України – з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців”, – написав він.

При цьому журналіст відзначив “вражаючу дипломатичну роботу” Естонії, яка започаткувала цю справу.