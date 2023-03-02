Політика

Глави МЗС країн G20 не погодили підсумкову заяву через розбіжності щодо війни РФ проти України

2 Березня 2023 15:16
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китай, G20

Міністри закордонних справ країн G20, не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.

Замість цього Індія, яка головувала на зустрічі, опублікувала власний підсумок дискусій.

Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України. Міністри закордонних справ Росії і Китаю Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив журналістам наприкінці зустрічі, що спільної підсумкової декларації не було ухвалено з огляду на “дуже поляризовані погляди деяких країн”.

Він підкреслив, що Індія доклала великих зусиль для пошуку компромісу. Джайшанкар сказав, що міністри досягли згоди з багатьох питань, включаючи необхідність реформ, багатосторонність, продовольчу безпеку, глобальну охорону здоров’я та зміну клімату.


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