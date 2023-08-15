Політика

Глава канцелярії Столтенберга припустив, що Україна може вступити в НАТО в обмін на території

15 Серпня 2023 18:00
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війна, нато

Начальник канцелярії генсека НАТО Стіан Єнсен припустив імовірність територіальних поступок України на користь Росії в обмін на членство в Альянсі.

Про це він сказав під час панельних дебатів у Арендалі 15 серпня, передає VG.

“Я вважаю, що рішенням для України може бути відмова від території та отримання натомість членства в НАТО”, – заявив Єнсен.

Водночас він сказав, що Україна має вирішувати як час, так і умови будь-яких переговорів із Росією.

Відповідаючи на запитання VG, чи вважає НАТО, що Україна повинна поступитися землями для досягнення миру з Росією та майбутнього членства в Альянсі, Єнсен зазначив, що дискусія про можливий статус після війни вже триває.

“Я не кажу, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням”, – сказав начальник канцелярії Столтенберга.


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