Глава канцелярії Столтенберга припустив, що Україна може вступити в НАТО в обмін на території

Начальник канцелярії генсека НАТО Стіан Єнсен припустив імовірність територіальних поступок України на користь Росії в обмін на членство в Альянсі.

Про це він сказав під час панельних дебатів у Арендалі 15 серпня, передає VG.

“Я вважаю, що рішенням для України може бути відмова від території та отримання натомість членства в НАТО”, – заявив Єнсен.

Водночас він сказав, що Україна має вирішувати як час, так і умови будь-яких переговорів із Росією.

Відповідаючи на запитання VG, чи вважає НАТО, що Україна повинна поступитися землями для досягнення миру з Росією та майбутнього членства в Альянсі, Єнсен зазначив, що дискусія про можливий статус після війни вже триває.

“Я не кажу, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням”, – сказав начальник канцелярії Столтенберга.