Політика

Гауляйтер Херсонщини хоче вивезти жителів з регіону

13 Жовтня 2022 15:36
30
війна, окупація

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, за його словами, це необхідно зробити через “помсту” ЗСУ після псевдореферендумів.

“Ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів, теж виїхати в інші регіони. Перш за все, це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край – наші сусіди. Вивезти своїх дітей і самим виїхати”, – сказав Сальдо у відеозвернені.

Передусім, каже Сальдо, треба вивезти сім’ї з самого Херсона до Росії “для відпочинку та навчання”. Окупаційна влада вже почала відповідні заходи.

Сальдо нагадав про псевдореферендуми, через що ЗСУ начебто “мстять”, і висловив сподівання, що його заклик почують, бо “Росія своїх не кидає”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки
ТОП-новини
13 Жовтня 2022 16:23
10

Україна повернула з російського полону 20 військових
13 Жовтня 2022 14:45
90

ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним
13 Жовтня 2022 14:26
46

На Харківщину доставили 150 терміналів Starlink
13 Жовтня 2022 14:12
219

Під Полтавою впали два військові літаки
13 Жовтня 2022 14:03
19

З-під завалів дома у Миколаєві дістали тіла двох загиблих
Останні новини
усі новини