Гауляйтер Херсонщини хоче вивезти жителів з регіону

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, за його словами, це необхідно зробити через “помсту” ЗСУ після псевдореферендумів.

“Ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів, теж виїхати в інші регіони. Перш за все, це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край – наші сусіди. Вивезти своїх дітей і самим виїхати”, – сказав Сальдо у відеозвернені.

Передусім, каже Сальдо, треба вивезти сім’ї з самого Херсона до Росії “для відпочинку та навчання”. Окупаційна влада вже почала відповідні заходи.

Сальдо нагадав про псевдореферендуми, через що ЗСУ начебто “мстять”, і висловив сподівання, що його заклик почують, бо “Росія своїх не кидає”.