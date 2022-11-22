Політика

“Футбол — поза політикою”. Премʼєр Угорщини відреагував на критику за шарф

22 Листопада 2022 16:22
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Угорщина

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на критику за шарф, в якому він прийшов на футбольний матч між збірними Угорщини та Греції.

У своєму Facebook він написав, що «футбол — поза політикою», а збірна Угорщини — це команда «всіх угорців, де б вони не жили».

Орбана сфотографували в шарфі, на якому була зображена «Велика Угорщина» — території колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Після Першої світової Угорщині залишили лише близько 30% територій з тих, які вона мала до початку війни.

Орбан і члени його партії «Фідес» неодноразово виголошували реваншистські заяви з посяганнями на території сусідів.


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