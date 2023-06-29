Політика

FT: ЄС готується запропонувати Україні гарантії безпеки

29 Червня 2023 12:10
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єс, війна

Європейський Союз готується запропонувати Україні “зобов’язання у сфері безпеки у майбутньому”. Лідери блоку прагнуть узгодити довгострокові зобов’язання для Києва на тлі зростаючої нестабільності в Росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Члени ЄС Франція та Німеччина, поряд з Великобританією та США, очолюють зусилля щодо узгодження двосторонніх угод про безпеку, щоб надати Україні довгострокове фінансування, військові поставки, навчання та розвіддані, щоб допомогти їй відбивати повномасштабне вторгнення Росії та захистити її від агресії у майбутньому.


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