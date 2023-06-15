Політика

ФСБ готує ІПСО про “російське громадянство” українських лідерів, – СБУ Спецслужби Росії готують нові провокації щодо українських державних діячів та керівництва Сил оборони та безпеки України. Вони збираються розповісти, що українські лідери нібито мають громадянство РФ. Це українська спецслужба виявила під час контррозвідувальної діяльності, повідомляє СБУ. Росіяни збираються розповісти про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони та їхніх родин. “Правдоподібність” та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити: внесення фсб до державних реєстрів рф записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробка документів українських державних діячів та представників Сил оборони. Вороже ІПСО має стартувати вже незабаром. СБУ закликала журналістів критично поставитися до такої інформації.



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