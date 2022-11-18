Політика

Фінляндія наступного року почне будувати паркан на кордоні з Росією

18 Листопада 2022 21:41
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кордон, фінляндія

Заплановане будівництво огорожі вздовж кордону Фінляндії з Росією розпочнеться на початку наступного року, повідомили фінські прикордонники на тлі стурбованості скандинавської країни щодо безпеки в Європі.

Раніше Прикордонна служба Фінляндії запропонувала встановити паркан на частині 1340-кілометрового кордону Фінляндії з Росією – найдовшого з усіх членів Європейського союзу – щоб допомогти запобігти масштабній нелегальній міграції, передає Радіо Свобода.

Початкова ділянка огорожі довжиною три кілометри буде зведена на пункті пропуску в східному місті Іматра до літа 2023 року.

У жовтні прем’єрка Фінляндії Санна Марін висловила упевненість у тому, що зведення огорожі має широку підтримку в парламенті.


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