Ердоган заявив про відновлення роботи “зернового коридору”

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про відновлення роботи зернового коридору. З такою заявою він виступив після переговорів з Кремлем.

Про це повідомляє “Анадолу“.

“Президент Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що вчора говорив з Путіним щодо “зернового коридору”, а сьогодні поговорить із Зеленським. Він також оголосив, що “зерновий коридор” знову відкрито, як це було раніше”, – пише видання.

Міністерство оборони РФ також заявило, що Росія відновлює реалізацію “зернової угоди”, призупиненої після вибухів у Севастополі.

В Міноборони РФ заявили, що Росія отримала “письмові гарантії” від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.