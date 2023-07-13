Джонсон застеріг захід від “втоми від України”

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Штати не втомлюватись і продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії.

Про це пише CNN.

Він сказав, що не може бути “можливого виправдання” для відтермінування вступу України в НАТО.

“Не може бути жодного виправдання чи причини, щоб продовжувати пустувати й зволікати”, – зауважив колишній британський прем’єр.

Він зазначив, що “дуже важливо” встановити, що Україна перебуває на шляху до членства в Альянсі.

“Останнє заперечення, що залишилося, полягало в тому, що це буде провокацією для Володимира Путіна. Ну, ми бачили, що відбувається, коли у вас немає України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років”, – наголосив політик.

Джонсон додав, що крім окупантів, ворогом Києва є “втома від України”. Він підкреслив, що перемога України “життєво важлива для демократії та свободи в усьому світі”.

“Це виснаження решти світу, і особливо прихильників України, у забезпеченні перемоги. Але вони (українці,) мають перемогти, це абсолютно важливо”, – заявив Борис Джонсон.

Крім того, британський політик підтримав рішення США відправити Україні касетні боєприпаси, попри те, що Велика Британія є учасником Конвенції про касетні боєприпаси.

“Я думаю, що президент Байден вчинив правильно, поставивши їх, і чим швидше українці зможуть використати їх, щоб відвоювати свою територію, тим більше життів буде врятовано”, – зауважив він.