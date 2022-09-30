Політика

Джонсон назвав промову Путіна “брехливою і ганебною”

30 Вересня 2022 19:03
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Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав промову, проголошену російським президентом Володимиром Путіним у п’ятницю, брехливою і ганебною.

“Володимире Путіне, ваша промова – брехлива і ганебна. Світ ніколи не повинен миритися з вашими фіктивними референдумами чи вашою жорстокою та незаконною спробою колонізації України. Ми стоїмо на боці народу України і підтримуватимемо його, не здригнувшись, доки ця країна не стане цілою і вільною”, – написав Джонсон у твіттері.


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