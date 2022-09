Джонсон назвав промову Путіна “брехливою і ганебною”

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав промову, проголошену російським президентом Володимиром Путіним у п’ятницю, брехливою і ганебною.

“Володимире Путіне, ваша промова – брехлива і ганебна. Світ ніколи не повинен миритися з вашими фіктивними референдумами чи вашою жорстокою та незаконною спробою колонізації України. Ми стоїмо на боці народу України і підтримуватимемо його, не здригнувшись, доки ця країна не стане цілою і вільною”, – написав Джонсон у твіттері.

Vladimir Putin your speech is a fraud and a disgrace. The world must never accept your sham referendums or your cruel and illegal attempt to colonise Ukraine. We stand with the people of Ukraine and will support them without flinching until their country is whole and free.