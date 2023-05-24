Політика

Дві країни одна держава: Токаєв натякнув, що Білорусь і РФ створюють проблеми для ЄАЕС

24 Травня 2023 21:42
27
читать на русском →
росія, білорусь, казахстан

Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

“У нас є в ЄАЕС союзна держава. Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен… створення держави за формулою “дві країни − одна держава” з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом… І навіть ядерна зброя одна на двох зараз.

І є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном, Вірменією. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися. Як ми будемо працювати в цих умовах − це питання концептуальне. Думаю, нам потрібно і на цьому економічному форумі обговорити цю проблему”, – сказав Токаєв на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму 24 травня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Травня 2023 18:40
40

На флангах Бахмута нашим військам вдається потроху просуватись — Маляр
24 Травня 2023 21:50
50

Померла “Королева рок-н-ролу” Тіна Тернер
24 Травня 2023 20:54
36

У Росії розробника гіперзвукових ракет звинуватили у передачі секретних даних Китаю – Reuters
24 Травня 2023 19:09
57

У добровольчих формувань, які зайшли у Бєлгородську область, втрат немає – командир РДК
24 Травня 2023 16:41
103

У ХОВА не вважають себе винними у тому, що Харків жодного разу не був включений до переліку територій активних бойових дій
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
усі думки