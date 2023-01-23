До Путіна та його близьких приставили персональну ППО

Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 встановили в селі Ящерове Новгородської області, за шість кілометрів від резиденції диктатора Володимира Путіна, повідомляє Агентство.

Житель міста Валдай у Новгородській області надіслав до редакції знімок, зроблений у селі Ящерове минулого тижня.

На фотографії видно розрахунок комплексу ППО, який, за словами автора знімку, був розміщений у поселенні «кілька тижнів тому». На фото, ймовірно, зображений комплекс Панцир-С1.

Жителі Ящерова та сусідніх сіл підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. За словами одного зі співрозмовників, комплекс не стоїть без діла — він перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.

Ящерове — одне з двох найближчих сіл до резиденції Путіна.

Валдайська резиденція Путіна відома як місце особистого дозвілля кремлівського диктатора, його близьких та друзів. Туди, за численними свідченнями, на закриті вечірки до Путіна приїжджали зірки естради. Там же Путін за зачиненими дверима нерідко зустрічається з віп-гостями.

Також видання з’ясувало, що установки ЗРПК Панцир-С1, які останніми днями були помічені на будинках у центрі Москви та на невеликому віддаленні від підмосковного Рубльовського шосе, де живе російська еліта, захищають особисто Путіна та його близьких.