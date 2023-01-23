Політика

До Путіна та його близьких приставили персональну ППО

23 Січня 2023 10:44
68
росія

Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 встановили в селі Ящерове Новгородської області, за шість кілометрів від резиденції диктатора Володимира Путіна, повідомляє Агентство.

Житель міста Валдай у Новгородській області надіслав до редакції знімок, зроблений у селі Ящерове минулого тижня.

На фотографії видно розрахунок комплексу ППО, який, за словами автора знімку, був розміщений у поселенні «кілька тижнів тому». На фото, ймовірно, зображений комплекс Панцир-С1.

Жителі Ящерова та сусідніх сіл підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. За словами одного зі співрозмовників, комплекс не стоїть без діла — він перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.

Ящерове — одне з двох найближчих сіл до резиденції Путіна.

Валдайська резиденція Путіна відома як місце особистого дозвілля кремлівського диктатора, його близьких та друзів. Туди, за численними свідченнями, на закриті вечірки до Путіна приїжджали зірки естради. Там же Путін за зачиненими дверима нерідко зустрічається з віп-гостями.

Також видання з’ясувало, що установки ЗРПК Панцир-С1, які останніми днями були помічені на будинках у центрі Москви та на невеликому віддаленні від підмосковного Рубльовського шосе, де живе російська еліта, захищають особисто Путіна та його близьких.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Січня 2023 11:50
65

У розвідці прогнозують активні бої за схід України протягом найближчих двох місяців
23 Січня 2023 15:08
4

СБУ та ГУР скоординували нові спецоперації проти агресора
23 Січня 2023 14:35
55

Втрати українців становлять понад 100 тис. військових – норвезький генерал
23 Січня 2023 09:54
57

Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, – посол
23 Січня 2023 09:32
27

Дев’ятий “Рамштайн” відбудеться у лютому, – Резніков
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
усі думки