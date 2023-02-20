Політика

До Києва також приїхали радник з нацбезпеки США та директорка МВФ

20 Лютого 2023 13:32
53
читать на русском →
сша, мвф

Разом із президентом США Джо Байденом до Києва з візитом приїхали радник з нацбезпеки Джейк Салліван та директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Про візит Саллівана повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Україна сьогодні – це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу. Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат”, – написав він.

Єрмак наголосив, що візит Байдена в Україну – стратегічний. За його словами, зараз вирішують багато питань і пришвидшують ті, які тимчасово були призупинені.

“Наша спільна мета – перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї”, – написав Єрмак.

Про візит Георгієвої повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

“Сьогодні в Києві директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Але важливо! Сьогодні приїхала не тільки вона. Перекривають дороги не через її візит”, – написав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Лютого 2023 14:37
167

Що говорять про візит Байдена до Києва
20 Лютого 2023 17:33
20

Фотофакт: Карнавал у Німеччині
20 Лютого 2023 16:38
36

Після відвідин Харківщини міністр енергетики заговорив про децентралізацію генерації електроенергії
20 Лютого 2023 15:23
58

Підготовка добровольців “Гвардії Наступу” триватиме близько місяця
20 Лютого 2023 14:06
84

Чіткий сигнал на болота, – Кулеба про візит Байдена
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
усі думки