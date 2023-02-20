До Києва також приїхали радник з нацбезпеки США та директорка МВФ

Разом із президентом США Джо Байденом до Києва з візитом приїхали радник з нацбезпеки Джейк Салліван та директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Про візит Саллівана повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Україна сьогодні – це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу. Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат”, – написав він.

Єрмак наголосив, що візит Байдена в Україну – стратегічний. За його словами, зараз вирішують багато питань і пришвидшують ті, які тимчасово були призупинені.

“Наша спільна мета – перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї”, – написав Єрмак.

Про візит Георгієвої повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

“Сьогодні в Києві директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Але важливо! Сьогодні приїхала не тільки вона. Перекривають дороги не через її візит”, – написав він.