Політика

Дмитро Шумейко очолив київську поліцію

28 Липня 2023 18:27
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поліція, київ

Начальник Нацполіції України Іван Вигівський представив начальника поліції Києва Дмитра Шумейка.

До цього Шумейко був тимчасово виконувачем обов’язків керівника столичного главку.

Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані.

У свою чергу Дмитро Шумейко висловив подяку Міністру МВС Ігорю Клименко та Голові Нацполіції Івану Вигівському за надану довіру та підтримку на новій посаді.

Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані.


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