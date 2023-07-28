Дмитро Шумейко очолив київську поліцію

Начальник Нацполіції України Іван Вигівський представив начальника поліції Києва Дмитра Шумейка.

До цього Шумейко був тимчасово виконувачем обов’язків керівника столичного главку.

Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані.

У свою чергу Дмитро Шумейко висловив подяку Міністру МВС Ігорю Клименко та Голові Нацполіції Івану Вигівському за надану довіру та підтримку на новій посаді.