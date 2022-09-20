Політика

Делегація проросійської партії Німеччини збирається відвідати РФ та окупований Донбас

20 Вересня 2022 08:18
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Група депутатів ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) в понеділок заявила, що їде до Росії та планує здійснити “візит на схід України”.

Про це оголосила фракція AfD у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

“Група німецьких політиків зараз їде в Росію. Також планується візит на схід України”, – йдеться в повідомленні, де вказується, що у складі групи – члени фракції “Альтернативи для Німеччини” Ганс-Томас Тільшнайдер і Даніель Вальд.

Далі політична сила стверджує, що приводом для поїздки стали результати соцопитування AfD, згідно з якими “понад третина жителів Саксонії-Ангальт не відчуває, що німецькі ЗМІ об’єктивно інформують їх про російсько-український конфлікт”.

Зазначається, що німецькі депутати “протягом наступних кількох днів вирушать до Східної Європи” для того, щоб “скласти власне враження про гуманітарну ситуацію”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter, що візит ультраправих депутатів до окупованого сходу України є “підтримкою російської війни на винищення”, і назвав це “підбурюванням до злочину агресії”.


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