Політика

Данія створить фонд допомоги Україні на суму майже $1 млрд

15 Березня 2023 14:26
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допомога

Уряд Данії створить фонд допомоги України із загальною сумою майже один мільярд доларів і зосередить свої зусилля на військову, цивільну та комерційну підтримку. У 2023 році на військову допомогу Україні заплановано майже 650 млн доларів.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на Міністерство фінансів Данії.

«Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд (приблизно 1 млрд доларів) данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною. Данія вже є однією з країн, яка, враховуючи наші розміри, підтримує Україну найбільше. Ця угода свідчить, що так буде і надалі», — заявив міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Фонд складається з трьох напрямків:

  • військова підтримка у вигляді зброї, іншого військового обладнання та тренувальних заходів — 5,4 мільярда данських крон (приблизно 650 млн доларів) у 2023 році;
  • цивільна підтримка, спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля, а також на довгострокову реконструкцію — 1,2 млрд данських крон (приблизно 145 млрд доларів);
  • підтримка бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України — 0,4 млрд данських крон (приблизно 48 млн доларів).

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