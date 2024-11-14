ЄС планує новий пакет санкцій проти “тіньового флоту” Росії до кінця року – Bloomberg

Європейський Союз планує до кінця року затвердити новий пакет санкцій проти Росії, що буде спрямований на її “тіньовий флот”.

Про це повідомляє Bloomberg.

Країни-члени ЄС наразі обговорюють деталі, оскільки для ухвалення санкцій потрібне одностайне схвалення. Останнім часом досягти згоди стало складніше через те, що Угорщина часто користується правом вето.

Очікується, що новий пакет санкцій включатиме заходи проти осіб, залучених до торгівлі, оскільки попередні санкції США, Великої Британії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів та суден, задіяних у транспортуванні російської нафти.

Крім того, ЄС працює над розширеним пакетом санкцій, який планують затвердити на початку наступного року, коли головування перейде від Угорщини до Польщі. Він може передбачати нові торговельні обмеження та підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. Bloomberg зазначає, що цей пакет можуть представити у січні, аби схвалити його до 24 лютого – третьої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії.