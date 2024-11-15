У повітрі стратегічна авіація ворога, є загроза ракетного удару

Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому “Оленья”.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у разі загрози ракетного удару повідомлять додатково.

“Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому “Оленья”, що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози повідомимо додатково”, – йдеться у повідомленні.

13 листопада Росія здійснила комбінований повітряний удар по Україні, застосувавши дрони, крилаті й балістичні ракети. Основною ціллю атаки став Київ. Українська ППО знищила 2 крилаті ракети Х-101, 2 балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 та 37 дронів-камікадзе.