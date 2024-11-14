На Південноукраїнській АЕС йде підготовка до будівництва двох нових енергоблоків

На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи до будівництва двох нових енергоблоків за технологією АР1000 від компанії Westinghouse.

Про це повідомляє пресслужба ПАЕС.

Вже підготовлено геодезичний звіт для вибору ділянки під будівництво та проведено геологічні дослідження.

“Ці передпроєктні роботи є необхідними для створення техніко-економічного обґрунтування, яке ляже в основу робочої документації, де буде враховано всі етапи масштабного будівництва на ПАЕС”, – зазначено в повідомленні.

Заступник гендиректора з капітального будівництва Андрій Пістун повідомив, що наступного року планується запуск кількох важливих проєктів, зокрема насосної станції підживлення Ташлика №2 (МРТ2) і кількох етапів реконструкції бризкальних басейнів із насосною станцією.

Наразі на Південноукраїнській АЕС діють три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт.