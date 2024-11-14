Окупанти атакували Садове на Херсонщині: є поранені

Російські окупаційні війська у четвер, 14 листопада, обстріляли Садове Херсонської області, внаслідок чого постраждали троє осіб.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей, які перебували на вулиці. У них зафіксовані вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що 52-річна жінка отримала поранення спини від уламків, 74-річна жінка — поранення ноги, плеча та передпліччя. У 51-річного чоловіка виявлені уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг. Усі постраждалі були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.