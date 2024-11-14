Армія рф вдарила по Дніпропетровщині: є поранена

14 листопада російські війська атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала цивільна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район зазнав ударів з боку дронів-камікадзе та РСЗВ “Град”. Всього шість разів протягом дня агресор обстрілював Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Внаслідок цього постраждала 51-річна жінка, якій надали медичну допомогу, і вона буде лікуватися амбулаторно. Також пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

Криворізький район був атакований безпілотником. За словами Лисака, внаслідок цього постраждала інфраструктура Зеленодольської громади, проте люди залишилися неушкодженими.