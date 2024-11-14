Кримінал

Армія рф вдарила по Дніпропетровщині: є поранена
14 Листопада 2024 18:49
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дніпро, обстріли
Наслідки обстрілу / Telegram

14 листопада російські війська атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала цивільна жінка. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район зазнав ударів з боку дронів-камікадзе та РСЗВ “Град”. Всього шість разів протягом дня агресор обстрілював Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Внаслідок цього постраждала 51-річна жінка, якій надали медичну допомогу, і вона буде лікуватися амбулаторно. Також пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

Криворізький район був атакований безпілотником. За словами Лисака, внаслідок цього постраждала інфраструктура Зеленодольської громади, проте люди залишилися неушкодженими.


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