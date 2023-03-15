Політика

Данілов прокоментував публікації в західних ЗМІ щодо “проблем з контрнаступом”

15 Березня 2023 06:54
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контрнаступ

Секретар РНБО Олексій Данілов ефірі телемарафону “Єдині новини” сказав, що Україна не буде залишати ні Крим, ні Донбасс, тому що це неприйнятно з точки зору нашої країни.

“Ті пропозиції, які лунають, що ми маємо залишити в спокої Крим, території Донецької, Луганської областей, інші пропозиції не можуть бути прийняті з точки зору нашої країни. У нас є Конституція, якою визначені межі, і ми маємо чітке розуміння: якщо буде ситуація, яку має Молдова, там де російські вояки знаходяться на частині території, то ніякого розвитку країни бути не може. Не вкладають у країну гроші, в якій є територіальні проблеми. І це доведено Модовою, це доведено Грузією”, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО також прокоментував статтю у The Washington Post, в якій йдеться про те, що ніби-то український контрнаступ опинився під питанням.

“Усе це не відповідає дійсності, на сьогодні починається новий етап… Так, є складна ситуація. Ми вже більше ніж рік ведемо війну проти великої країни, великої за територією, але не за розумом. Розуміємо що нам буде складно, і розуміємо це з самого початку. Дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію наданням такої інформації, яка не відповідає дійсності, це не зовсім приємна річ”, – зауважив Данілов.


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Данілов прокоментував публікації в західних ЗМІ щодо “проблем з контрнаступом”
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