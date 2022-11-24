Політика

Данілов підтвердив ліквідацію іранських інструкторів в окупованому Криму

24 Листопада 2022 21:57
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війна, іран

Олексій Данілов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде мішенню.

У РНБО підтвердили ліквідацію іранських інструкторів, які навчали російських окупантів пілотуванню дронами-камікадзе “Шахед-136”.

Як повідомляє The Guardian, секретар РНБО Данілов надіслав союзникам російських окупантів чіткий меседж, сказавши, що ЗСУ знищили в Криму іранців, які допомагали росіянам керувати безпілотниками “Shahed-136”.

Раніше ізраїльська преса повідомляла про 10 убитих іранців у Криму. Олексій Данілов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде мішенню.

“Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити”, – заявив секретар РНБО.


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