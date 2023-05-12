Данілов: До зими хочемо повністю завершити війну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна хоче повністю закінчити війну до зими, але буде боротися, скільки потрібно.

Про це він сказав в інтерв’ю інформаційному агентству Report.

«До зими ми хочемо повністю завершити війну… Ми маємо спільний план — звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання — час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося, скільки буде потрібно», — сказав Данілов.

У посадовця також запитали, чи контрнаступ розпочнеться до початку літа, але секретар РНБО на це не відповів.

«Військові достеменно знають, що робити. Вони професіонали і довели усьому світу, що наша армія готова до бою. Більше того, ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. Думаю, цього разу буде так само», — пояснив Данілов.