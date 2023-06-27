CNN: Захід просив Україну не бити по Росії під час заколоту

Західні союзники просили Україну не бити по Росії під час заколоту приватної військової компанії ПВК Вагнер. З урядовцями зв’язувалися на різних рівнях, застерігаючи від використання хаосу для стратегічних переваг.

Про це пише CNN з посиланням на західного чиновника.

“Послання було не розгойдувати тут човен, це внутрішня справа росії. Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об’єктах всередині Росії”, – сказав чиновник.

За словами джерела, з українськими офіційними особами зв’язалися на різних рівнях, застерігаючи їх утриматися від ударів, з кількох причин:

Побоювалися, що Україну звинуватять у допомозі ватажкові ПВК Євгену Пригожину підірвати суверенітет РФ.

Захід не хотів підживлювати російський наратив про те, що це нібито була його ініціатива.

“Це те, чого росіяни завжди хотіли, доводячи, що існують загрози суверенітету Росії”, – додав він.