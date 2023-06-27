Політика

CNN: Захід просив Україну не бити по Росії під час заколоту

27 Червня 2023 07:56
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росія, заколот

Західні союзники просили Україну не бити по Росії під час заколоту приватної військової компанії ПВК Вагнер. З урядовцями зв’язувалися на різних рівнях, застерігаючи від використання хаосу для стратегічних переваг.

Про це пише CNN з посиланням на західного чиновника.

“Послання було не розгойдувати тут човен, це внутрішня справа росії. Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об’єктах всередині Росії”, – сказав чиновник.

За словами джерела, з українськими офіційними особами зв’язалися на різних рівнях, застерігаючи їх утриматися від ударів, з кількох причин:

  • Побоювалися, що Україну звинуватять у допомозі ватажкові ПВК Євгену Пригожину підірвати суверенітет РФ.
  • Захід не хотів підживлювати російський наратив про те, що це нібито була його ініціатива.

“Це те, чого росіяни завжди хотіли, доводячи, що існують загрози суверенітету Росії”, – додав він.


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