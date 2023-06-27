CNN: Захід просив Україну не бити по Росії під час заколоту

Західні союзники просили Україну не бити по Росії під час заколоту приватної військової компанії ПВК Вагнер. З урядовцями зв’язувалися на різних рівнях, застерігаючи від використання хаосу для стратегічних переваг.
Про це пише CNN з посиланням на західного чиновника.
“Послання було не розгойдувати тут човен, це внутрішня справа росії. Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об’єктах всередині Росії”, – сказав чиновник.
За словами джерела, з українськими офіційними особами зв’язалися на різних рівнях, застерігаючи їх утриматися від ударів, з кількох причин:
- Побоювалися, що Україну звинуватять у допомозі ватажкові ПВК Євгену Пригожину підірвати суверенітет РФ.
- Захід не хотів підживлювати російський наратив про те, що це нібито була його ініціатива.
“Це те, чого росіяни завжди хотіли, доводячи, що існують загрози суверенітету Росії”, – додав він.