CNN: українські військові збили безпілотник китайського виробництва

Українські військові збили безпілотний літальний апарат китайського виробництва, повідомляє CNN. Це був комерційний безпілотник Mugin-5, модифікований для бойових дій.

Українські військові розповіли CNN, що збили дрон зі стрілецької зброї – апарат летів на дуже малій висоті. Кореспондент телеканалу підтвердив, що на корпусі БПЛА видно кульові отвори.

Один з експертів, опитаних CNN, зазначив, що безпілотник передбачив механізм скидання бомби, зроблений з компонентів, надрукованих на 3D-принтері. Це, вважає експерт, свідчить про те, що безпілотник був розрахований на багаторазове використання.

У китайській компанії Mugin Limited, що спеціалізується на виробництві дронів, підтвердили, що в Україні було збито саме їх БПЛА. Факт такого використання дрону в компанії назвали “сумним” і заявили, що роблять “все можливе, щоб зупинити це”.