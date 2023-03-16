Політика

CNN: українські військові збили безпілотник китайського виробництва

16 Березня 2023 15:03
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війна, китай

Українські військові збили безпілотний літальний апарат китайського виробництва, повідомляє CNN. Це був комерційний безпілотник Mugin-5, модифікований для бойових дій.

Українські військові розповіли CNN, що збили дрон зі стрілецької зброї – апарат летів на дуже малій висоті. Кореспондент телеканалу підтвердив, що на корпусі БПЛА видно кульові отвори.

Один з експертів, опитаних CNN, зазначив, що безпілотник передбачив механізм скидання бомби, зроблений з компонентів, надрукованих на 3D-принтері. Це, вважає експерт, свідчить про те, що безпілотник був розрахований на багаторазове використання.

У китайській компанії Mugin Limited, що спеціалізується на виробництві дронів, підтвердили, що в Україні було збито саме їх БПЛА. Факт такого використання дрону в компанії назвали “сумним” і заявили, що роблять “все можливе, щоб зупинити це”.


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