Політика

Час для діалогу між Україною та РФ ще не настав, Росія обирає ескалацію, – Макрон

17 Лютого 2023 17:22
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війна, макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на сьогодні час для діалогу між Україною та РФ ще не настав, тому що Росія обрала війну та ескалацію.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

“Коли почався цей конфлікт, ми демонстрували єдність та солідарність, активно діяли та намагалися сприяти діалогу там, де можливо. Але зараз час діалогу ще не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вчиняти воєнні злочини”, – зазначив французький лідер.

Він наголосив, що це не лише європейська війна, це війна, яка стосується всього світу.

“Немає виправдання цієї агресії”, – сказав Макрон.


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