Політика

Британська розвідка назвала причину звільнення заступника міністра оборони РФ

2 Травня 2023 09:27
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війна, росія

Звільнення заступника міністра оборони Росії Михайла Мізінцева свідчить про проблеми армії РФ з матеріально-технічним забезпеченням.

Про це пише міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що 27 квітня пов’язані з російськими військовими соціальні мережі заявили, що заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева звільнили. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення та перебував на посаді лише вісім місяців.

Аналітики з Британії зазначили, що звільнення Мізінцева не було підтверджено відразу, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми з матеріально-технічним забезпеченням залишаються в центрі проблематичної кампанії РФ в Україні.

Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Брак боєприпасів спричиняє внутрішні розбіжності, особливо між міністерством оборони Росії та ПВК Вагнера.

“Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі виконати вимоги воєнного часу. Поки російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські професіонали логістики застрягли посередині”, – підсумували у розвідці Британії.


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