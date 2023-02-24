Британія ввела санкції проти “Росатому”

Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники “Росатома” та союзники російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє уряд Британії.

Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. Зокрема, під санкції потрапили керівники “Росатома”, а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній “Ростеха” та “Алмаз-антей” і чотирьох банків.

Зокрема, санкції запровадили проти:

Маттіаса Варніга, гендиректора оператора газопроводу “Північний потік-2”, а також екс-члена ради директорів “Транснефти” та “Роснефти”;

Любові Кабаєвої, матері гімнастки Аліни Кабаєвої;

Олексія Дюміна, голови Тульської області;

Олексія Козака, сина колишнього віце-прем’єра Росії та заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака.

Також до списку потрапили 6 російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.

Крім того, Великобританія заборонила експорт авіаційних деталей, радіоапаратури та електронних комплектів, які можуть використовуватись у військовому виробництві, у тому числі у безпілотниках. Під заборону також потрапить імпорт 140 товарів із заліза та сталі, включаючи ті, що були перероблені у третіх країнах.

Британія ввела санкції проти 5 керівників іранської Qods Aviation Industry – компанії, що виробляє безпілотник, які Росія використовує проти України.