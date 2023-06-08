Британія розширила санкції проти Білорусі

Велика Британія оголосила про розширення санкцій проти Білорусі за підтримку, яку режим Александра Лукашенка надає Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії.

“Цей новий пакет посилює економічний тиск на Лукашенка та його режим, який активно сприяє російським військовим зусиллям та ігнорує територіальну цілісність України”, – заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Британія запроваджує заборону на імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі.

Також Лондон забороняє постачання Білорусі товарів подвійного призначення, промислового обладнання та грошових купюр.

Крім того, Британія хоче запобігти поширенню пропаганди білоруськими медіакомпаніями. Соціальні мережі та інтернет-провайдери обмежать доступ до вебсайтів білоруських медіа, що потрапили під санкції.

Британський уряд також вживатиме заходів для боротьби з тими, хто обходить санкції, в тому числі шляхом обмеження коштів, які Білорусь може залучити, а також подальшого обмеження доступу Білорусі до фінансових ринків Великої Британії.

Під британські санкції також потраплять понад 100 осіб і організацій, які сприяли або підтримували репресії у Білорусі.