Британія оголосила про нові санкції у відповідь на примусову депортацію Росією українських дітей

Уряд Сполученого Королівства запровадив санкції проти 14 росіян у відповідь на “спроби РФ знищити українську національну ідентичність”, з яких 11 причетні до незаконного вивезення дітей з території України, зазначається на сайті уряду Британії.

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив: “Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє”.

Зокрема Лондон наклав санкції на міністра культури Росії Ольгу Любімову та міністра освіти Сєргєя Кравцова.

“Ці особи відіграли підступну роль у розрахованій програмі Росії депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності. Понад 19 000 українських дітей були примусово депортовані російською владою до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію “, – йдеться в повідомленні.

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