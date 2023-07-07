Політика

Боєприпаси, бронетехніка і артилерія: США оголосили новий пакет військової допомоги Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 500 млн. доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння. У рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає: додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 155-мм гаубицю;

155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні апарати Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

запасні частини та інше польове обладнання.



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