Боєприпаси, бронетехніка і артилерія: США оголосили новий пакет військової допомоги

Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 500 млн. доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.
У рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- ракети AIM-7 для ППО;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 31 155-мм гаубицю;
- 155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;
- 32 БМП Bradley;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- обладнання для розмінування;
- ракети TOW;
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- безпілотні літальні апарати Penguin;
- 27 тактичних машин для евакуації техніки;
- 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
- стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;
- запасні частини та інше польове обладнання.