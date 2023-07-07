Політика

Боєприпаси, бронетехніка і артилерія: США оголосили новий пакет військової допомоги

7 Липня 2023 21:59
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зброя, сша

Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 500 млн. доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

У рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:

  • додаткові ракети для ЗРК Patriot;
  • ракети AIM-7 для ППО;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 31 155-мм гаубицю;
  • 155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;
  • 32 БМП Bradley;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • обладнання для розмінування;
  • ракети TOW;
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • безпілотні літальні апарати Penguin;
  • 27 тактичних машин для евакуації техніки;
  • 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
  • стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

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