Болгарія приєднується до спільної закупівлі снарядів для України

Уряд Болгарії ухвалив рішення приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Зазначається, уряд Болгарії вирішив, що країна стане повноправним членом проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), що створить нову гарну можливість для постачання боєприпасів і надання послуг на вигідних умовах на додаток до національних угод та ініціатив у рамках НАТО.

Проєкт відкриває шлях для країн-членів ЄС і Норвегії рухатися двома шляхами: дворічна прискорена процедура для 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проєкт із придбання різних типів боєприпасів.

У повній повазі до суверенних рішень національних урядів та без шкоди для політики безпеки та оборони будь-якої країни-члена ЄС проєкт може бути використаний для поповнення національних запасів держав-членів та/або допомоги Україні.