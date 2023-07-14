Політика

Болгарія приєднується до спільної закупівлі снарядів для України

14 Липня 2023 14:31
5
читать на русском →
зброя, Болгарія

Уряд Болгарії ухвалив рішення приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Зазначається, уряд Болгарії вирішив, що країна стане повноправним членом проєкту Європейського оборонного агентства (EDA), що створить нову гарну можливість для постачання боєприпасів і надання послуг на вигідних умовах на додаток до національних угод та ініціатив у рамках НАТО.

Проєкт відкриває шлях для країн-членів ЄС і Норвегії рухатися двома шляхами: дворічна прискорена процедура для 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проєкт із придбання різних типів боєприпасів.

У повній повазі до суверенних рішень національних урядів та без шкоди для політики безпеки та оборони будь-якої країни-члена ЄС проєкт може бути використаний для поповнення національних запасів держав-членів та/або допомоги Україні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Липня 2023 16:37

Генерал Тарнавський пояснив, чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б 

14 Липня 2023 16:09

Вагнерівці вже тренують білоруських військових – Міноборони Білорусі
14 Липня 2023 15:25

Росіяни хочуть перевести один з енергоблоків в стан ’’гарячого зупину’’: підвищить ядерну загрозу
14 Липня 2023 13:06

Фронт, ОПК і Білорусь: Зеленський провів засідання Ставки
14 Липня 2023 12:55

Президент ПАР заявив, що Путін приїде на саміт БРІКС

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки