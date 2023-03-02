Політика

Безпека України можлива лише в НАТО чи з ядерною зброєю – глава МЗС Естонії

2 Березня 2023 20:49
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нато, війна

Якщо не повноцінний вступ до НАТО, єдиною гарантією безпеки для України могла би бути передача їй ядерної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв’ю Newsweek.

На думку естонського міністра, прихильності НАТО політиці відкритих дверей і можливого членства України в Альянсі в майбутньому “далеко не достатньо”.

“Якщо ми скажемо, що не бачимо Україну членом НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося або прогнозуємо, що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть залучені у світову війну, або хоча б війну за європейський континент”, – сказав Рейнсалу.

Глава МЗС Естонії заявив, що НАТО не може ігнорувати амбіції України щодо вступу, які, за його словами, залишаються “слоном у кімнаті”, тоді як російський реваншизм становить загрозу для України.

Він також скептично поставився до ідей щодо альтернатив НАТО для України на кшталт тристороннього пакту про безпеку, який, за даними WSJ, запропонували президенту Володимиру Зеленському Франція, Німеччина та Велика Британія.

“Я не куплюся на це. У нас уже було це з Будапештським меморандумом <…> Який сенс намагатися копіювати НАТО, якщо ви даєте зрозуміти, що це не НАТО? <…> Чесно кажучи, єдиною гарантією, окрім НАТО, було б постачання ядерної зброї в Україну”, – сказав Рейнсалу, наголосивши, що такий крок неможливий і небажаний з огляду на зобов’язання ядерних держав НАТО щодо нерозповсюдження.


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