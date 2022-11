Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на Балі

Президент США Джо Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіна з моменту його вступу на посаду напередодні саміту G20 на Балі.

Лідери двох країн потиснули один одному руки в готелі на Балі перед їхньою особистою зустріччю. Очікується, що вони будуть спілкуватися щонайменше дві години, після чого Байден планує провести прес-конференцію.

“Радий вас бачити”, – сказав Байден Сі перед тим, як вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю. Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів, між якими стояли квіти.

“На мій погляд, ми розділяємо відповідальність – показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці”, – сказав президент США, починаючи переговори.

“Приємно вас бачити. На даний момент китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже піклуємося про це, тому що вони не відповідають фундаментальному інтересу наших двох країн і народів, і це не те, чого очікує від нас міжнародна спільнота”, – сказав Сі. Він додав, що сторонам “потрібно знайти правильний напрямок” і “підняти відносини”.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/iHKU2XijYT pic.twitter.com/WcIc08rqSF