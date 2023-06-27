Байден планує провести телефонну розмову з Зеленським

Президент США Джо Байден планує найближчим часом зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Він (Джо Байден) дуже скоро планує знову поговорити з президентом Зеленським”, – зазначив Кірбі.

Він також повідомив, що попередня розмова американського та українського президентів щодо останнього розвитку подій у Росії, а також ситуації в Україні та посилення взаємодії відбулася напередодні. Окрім того, глава Білого дому провів подібні розмови з іншими лідерами.