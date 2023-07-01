В Україну з неоголошеним візитом прибув прем’єр Іспанії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.

Про це він повідомив у Твіттері.

“Вже в Києві. Я хотів, щоб перший день головування Іспанії в Раді ЄС був в Україні разом з Зеленським.

Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту.

Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європу не повернеться мир”, – написав він.