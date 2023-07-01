В Україну з неоголошеним візитом прибув прем’єр Іспанії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.
Про це він повідомив у Твіттері.
“Вже в Києві. Я хотів, щоб перший день головування Іспанії в Раді ЄС був в Україні разом з Зеленським.
Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту.
Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європу не повернеться мир”, – написав він.
Ya en Kyiv.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023
He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.
Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.
Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ